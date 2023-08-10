Подмосковье 10 августа 2023, 12:05 Свыше 400 навалов мусора убрали в лесах Подмосковья с апреля Комитет лесного хозяйства Московской области

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В лесах Подмосковья убрали 100 навалов мусора с начала августа. Всего с 10 апреля было ликвидировано 433 незаконные свалки.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, общий объем мусора, которые убрали в лесах апреля, превысил девять тысяч кубометров.

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Полностью уборку лесов завершили в Можайске, Щелкове, Серпухове, Ступине и Электрогорске. До сих пор не приступили к работам в Волоколамске, Коломне и Долгопрудном.

С 2022 года ответственность за уборку незаконных свалок в лесах лежит на муниципалитетах. Контракты на выполнение работ заключили в 40 округах.

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