Подмосковье 11 апреля 2023, 13:17 Свыше 400 многодетных семей обеспечили землей в Подмосковье с начала года Министерство имущественных отношений Московской области

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Многодетные семьи Подмосковья могут получить земельные участки бесплатно в качестве региональной поддержки. Количество получателей в этом году превысило 400.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, получить землю бесплатно могут семьи, имеющие трех и более детей. Средняя площадь участков — от 10 до 15 соток.

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«Земля передается семье в собственность, та вправе распоряжаться участком по своему усмотрению. Как только семья становится на учет и подходит ее очередь, многодетным родителям предлагается один из участков в перечне», — сказала глава министерства Наталья Адигамова.

Больше всего участков выдали в Электростали и Наро-Фоминске, это 48 объектов. Еще по 34 предоставили в Воскресенске и Протвине и 32 — в Черноголовке. Всего с начала действия меры поддержки землю получила 33 671 семья.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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