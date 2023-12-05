Подмосковье 05 декабря 2023, 11:15 Свыше 400 коммунальщиков задействовали в уборке снега в Лобне Телеканал «360»

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Свыше 40 коммунальных машин и более 400 сотрудников городских служб и управляющих компаний вышли на уборку снега в Лобне. Ранее циклон «Оливер», пришедший из Италии, засыпал снегом Москву и Подмосковье. Синоптики признали, что это самый сильный снегопад за 145 лет наблюдений.

Всего за сутки снежный покров вырос местами до 20 сантиметров. Несмотря на то, что коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, ситуация на дорогах по-прежнему непростая. Поэтому на расчистку снега в Лобне брошены все силы и средства. Во многих дворах на помощь коммунальщикам пришли жители.

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«Выводим весь руководящий состав и все отделы на героическую уборку снега. Техника у нас работает с 5 часов утра по своим участкам, все дворники тоже. Просим жителей с понимаем отнестись», — сказал заместитель директора предприятия «Домовладение» Дмитрий Горбачев.

В первую очередь от снега очищают главные улицы, подъезды к школам, детским садам, больницам, а также остановки общественного транспорта. Жителей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, а о случаях некачественной уборки сообщать по телефону единой диспетчерской службы.

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