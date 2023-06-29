29 июня 2023, 11:58
Свыше 400 детей из разных регионов России побывали на исторических сборах «Бородино» в Можайске
Военно-исторических сборы «Бородино» прошли в Можайске. Участие в них приняли более 400 ребят из Донбасса, Ростова, Сургута, Курска, Саратова, Твери, Саранска, Смоленска, Москвы и Подмосковья.
Участники с пользой провели часть летних каникул и узнали много нового. Программа включала в себя экскурсии по Бородинскому музею-заповеднику, викторины, лекции, огневую, военную, высотную и строевую подготовку, преодоление полосы препятствий, конкурс талантов и визитных карточек команд.
Все участники получили медали о прохождении военно-исторических сборов. Инструкторы и сопровождающие получили благодарности и медали за участие.
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Дети
Можайск
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