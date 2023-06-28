Подмосковье 28 июня 2023, 09:54 Свыше 400 детей бойцов СВО из Одинцова бесплатно отдохнут в летних лагерях

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Дети бойцов СВО из Одинцова бесплатно отправятся в оздоровительные лагеря летом. Всего 438 ребят отдохнут в Геленджике и Подмосковье.

«Благодаря губернатору 438 детишек наших земляков, участвующих в специальной военной операции, поедут в лучшие оздоровительные лагеря — „Литвиново“ в Наро-Фоминске, „Лазурный берег“ в Геленджике, „Алмаз“ в Рузе и „Горизонт“ в Клину», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

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Он отметил, что путевки для детей участников СВО выделили дополнительно — не в ущерб ребятам из многодетных или малообеспеченных семей.

Это стало известно еще в декабре, когда заместители главы администрации Одинцова подводили итоги 2022 года в новом формате. Они в течение трех недель рассказывали жителям о результатах 2022-го и планах на будущее. Каждый мог прийти в актовый зал администрации или на онлайн-трансляцию, задать вопросы или высказать свои предложения.

«Формат оказался очень востребованным у жителей. А нам он помогает сверять и корректировать решения, ориентируясь на людей, на их пожелания, замечания и на их вопросы. <…> Именно такую задачу ставит нам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Поэтому я поручил своим заместителям проводить детальные отчеты не один раз в год, а один раз в квартал», — сказал Андрей Иванов.

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