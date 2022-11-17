17 ноября 2022, 17:51
Свыше 400 бригад подключились к социальной газификации в Подмосковье
Свыше 400 бригад «Мособлгаза» строят сети в Подмосковье по президентскому проекту. Количество рабочих увеличили, чтобы выполнить план программы.
Программа социальной газификации стартовала в Подмосковье в 2021 году. Тогда строительство выполняли силами 100 бригад. Годом позже их количество увеличили в 2,5 раза, благодаря чему создали свыше тысячи рабочих мест.
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К реализации проекта также подключили подрядчиков из Ярославля, Курска, Великого Новгорода, Калуги и других регионов.
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Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал, что сейчас газораспределительная сеть в Подмосковье построена в более чем 2400 населенных пунктах. Это 85% от плана.
«Мы продолжаем принимать заявки и дополнительно сформировали строительные бригады для выполнения работ внутри границ участков заявителей», — добавил он.
Подать заявку на газификацию можно на интерактивной карте, а заключить договор на подключение — в офисах «Мособлгаза» или социальной газификации.
Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Социальная газификация
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