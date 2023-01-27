27 января 2023, 17:03
Свыше 40 жилых домов капитально отремонтировали в Наро-Фоминске за год
Капитальный ремонт прошел в 47 жилых домах Наро-Фоминска в 2022 году. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.
За год в Наро-Фоминске обновили крыши в 25 домах, фасады в 15, еще в 17 заменили коммуникации и в двух — пять лифтов.
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Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта жилых домов в России. По ней до 2049 года обновят свыше 44 тысяч зданий.
«В Подмосковье с 2014 года, в рамках программы капитального ремонта, произведен ремонт 16 тысяч домов. В 2022 году капитально отремонтировано 3849 домов», — добавил он.
Глава Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов рассказал, что в ходе работ в домах обновляют крыши, фасады, приводят в порядок подвалы и фундамент, меняют коммуникации и лифты.
Узнать, где именно запланированы работы, можно на сайте ФКР.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.
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Наро-Фоминск
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Ремонтные работы
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