Подмосковье 27 января 2023, 17:03 Свыше 40 жилых домов капитально отремонтировали в Наро-Фоминске за год

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Капитальный ремонт прошел в 47 жилых домах Наро-Фоминска в 2022 году. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

За год в Наро-Фоминске обновили крыши в 25 домах, фасады в 15, еще в 17 заменили коммуникации и в двух — пять лифтов.

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Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта жилых домов в России. По ней до 2049 года обновят свыше 44 тысяч зданий.

«В Подмосковье с 2014 года, в рамках программы капитального ремонта, произведен ремонт 16 тысяч домов. В 2022 году капитально отремонтировано 3849 домов», — добавил он.

Глава Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов рассказал, что в ходе работ в домах обновляют крыши, фасады, приводят в порядок подвалы и фундамент, меняют коммуникации и лифты.

Узнать, где именно запланированы работы, можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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