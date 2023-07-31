Подмосковье 31 июля 2023, 15:53 Свыше 40 заблудившихся грибников вывели из лесов Подмосковья в выходные ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В разгар сезона грибов и ягод в лесах Подмосковья ежедневно теряются люди. Только за два дня — 29 и 30 июля — более 50 человек не смогли самостоятельно найти дорогу домой и воспользовались помощью спецслужб.

Заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Щетинин рассказал, что в выходные дни в подмосковных лесах заблудились 55 человек. Из них 45 вывели спасатели, еще 10 смогли найти дорогу самостоятельно.

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Среди тех, кому потребовалась помощь специалистов, оказались пенсионеры и дети в возрасте от семи до 15 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

«Во время лесных походов грибники увлекаются сбором, заходят вглубь чащ, иногда забредают в болота и не могут самостоятельно выйти к населенным пунктам. При этом многие не предупреждают родных о своих планах пойти в лес, отправляются в одежде не по погоде, часто даже в камуфляже, который не виден уже на расстоянии трех метров», — говорит Щетинин.

По его словам, каждый день спасатели прочесывают сотни километров в поисках «потеряшек».

Любителям тихой охоты напомнили, что с собой в лес необходимо брать заряженный телефон и вещи, которые могут пригодиться — это спички, вода, перекус, свисток, необходимые лекарства. В нештатной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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