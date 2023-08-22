Подмосковье 22 августа 2023, 10:48 Свыше 40 волонтеров вышли на экологическую акцию по сбору мусора у реки Пальны в Можайске Телеканал «360»

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Экологическая акция «Вода России» прошла у реки Пальны в Можайске. Участие в ней приняли свыше 40 волонтеров. Они убрали мусор на берегах и вытащили его из воды, используя сапы.

Береговую линию реки привели в порядок вблизи деревни Константиново. Очистить реку помогли активисты из местного сап-борд клуба и неравнодушные жители.

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«Мы постоянно принимаем участие в различных экологических акциях, и „Вода России“ — не исключение. Мы очищаем береговые зоны, сами речки. В этот раз акция проходит в новом формате. Мы разделились на две группы: одна убирает прибрежную территорию, вторая на каяках и сапах убирает [мусор в воде]», — рассказала волонтер Ксения Савицкая.

Отметим, что с каждым разом в экологических акциях в Можайске участвует все больше людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе появится семь новых лесопарков. По его словам, там жители смогут качественно провести свои выходные.

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