Подмосковье 19 апреля 2023, 13:11 Свыше 40 участков в Подмосковье вовлекли в оборот при помощи сервиса «Земля для стройки»

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Свыше 300 подходящих для стройки участков общей площадью 4,6 тысячи гектаров выявили в Подмосковье при помощи сервиса «Земля для стройки», из них 46 вовлекли в оборот для возведения домов. Ресурс помогает найти подходящее для работ место на кадастровой карте.

Сервис — это информационный ресурс, при помощи которого можно найти участок, который имеет потенциал вовлечения в оборот для строительства, на кадастровой карте. Выбрать территорию могут все желающие, а затем необходимо обратиться в уполномоченный орган для ее получения.

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Замруководителя Росреестра Владимир Бирюков рассказал, что сервис дает возможность оценить и выбрать подходящий для строительства участок.

«При подаче заявки на получение участка под жилую застройку заявителю важно учитывать потенциал использования земельного участка. Это может быть строительство как многоквартирного дома, так и индивидуального жилого дома. Благодаря информационному ресурсу на территории Московской области повысится эффективность управления землей и недвижимостью», — отметил он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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