Подмосковье 14 июля 2023, 14:20 Свыше 40 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Более 40 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с января. Бесплатные профилактические осмотры проводятся во всех учреждениях Химкинской областной больницы.

Пациенту во время диспансеризации сделают общий анализ крови, ЭКГ, исследуют объем выдыхаемого воздуха и проведут другие обследования. Врачи по итогам осмотра присваивают определенную группу здоровья или назначают курс лечения.

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«Регулярно для трудовых коллективов округа организовываем диспансеризации, где врачи Химкинской областной больницы проводят комплексные обследования. Кроме того, каждый житель может проверить свое здоровье совершенно бесплатно по воскресеньям в парке Толстого. Для этого необходим лишь полис ОМС и паспорт», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Диспансеризацию уже прошли сотрудники транспортно-логистической компании «МГМ Логистик».

«Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, поэтому сразу приняли предложение от администрации городского округа Химки и прошли диспансеризацию. Врачи химкинской областной больницы помогли нам это организовать. Сегодня приехали 29 человек — это примерно половина коллектива, для остальных сотрудников будем организовывать дополнительно», — поделился генеральный директор «МГМ Логистик» Денис Беляев.

Пресс-служба администрации Химок напомнила, что для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом. Также записаться можно на региональном портале госуслуг, по телефону 122, через информаты в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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