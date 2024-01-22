22 января 2024, 15:29
Свыше 40 тысяч юных жителей Химок прошли профосмотр за прошлый год
За 2023 год более 40 тысяч детей в Химках прошли профилактические медицинские осмотры. Пройти детский медосмотр можно в поликлинике по месту прикрепления. Для записи потребуется свидетельство о рождении и медицинский полис.
Юлия Мамай, муниципальный депутат и заведующая детским садом № 25 «Калинка», подчеркнула важность своевременных профилактических осмотров для детей.
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«Как руководитель дошкольного учреждения я в ежедневном режиме общаюсь с медицинскими работниками, которые прикреплены к детским садам. Важно следить за здоровьем ребенка. Своевременно посещать врачей-специалистов, сдавать анализы и проходить обследования. Хочу отметить, что профилактические осмотры нельзя игнорировать», — сказала Юлия Мамай.
Диспансеризация помогает выявить различные заболевания на ранней стадии и вовремя задать нужное лечение. Кроме того, родители получают рекомендации по вопросам здоровья, питания и образа жизни своих детей. Дети с рождения до года проходят диспансеризацию каждые три месяца, далее до 17 лет — каждые два года.
Председатель химкинского совета медсестер Надежда Смирнова напомнила, профосмотры проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Записаться на услугу можно по телефону 122, через инфомат в поликлинике и на портале госуслуг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.
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Здравоохранение
Химки
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