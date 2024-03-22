Подмосковье 22 марта 2024, 14:52 Свыше 40 тысяч гектаров земли в Одинцове обработают от борщевика за летний сезон Unsplash

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В Одинцове заключен контракт на уничтожение борщевика Сосновского на 2024 год. В Московской области проводятся ежегодные комплексные мероприятия по борьбе с этим видом сорняка.

Этот сорняк мешает нормальному развитию других растений и может причинить вред человеку. В прошлом году в Подмосковье обработали более 20 тысяч гектаров земли.

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«В 2024 запланированы рейдовые осмотры частных территорий на площади около 18 тысяч гектаров, а также обработка на муниципальных и неразграниченных формах собственности земельных участках площадью поражения порядка 24 тысячи гектаров», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Одинцовский округ один из муниципалитетов, уже заключивших контракты на борьбу с борщевиком Сосновского в этом году. В 2023 году округ на 100% выполнил план по борьбе с этим сорняком. В округе обработали 80,3 гектара, включая дополнительные 5,5 гектара по обращениям граждан.

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