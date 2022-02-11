Свыше 40 тысяч человек записались к врачу через подмосковного чат-бота в Telegram

В Подмосковье на прошлой неделе запустили чат-бот в Telegram для записи в поликлинику и вызова врача на дом. Им уже воспользовались более 42 тысяч человек.

Цифровому помощнику контактного центра дали имя «Денис». Наиболее востребованной его опцией стал вызов врача на дом, рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Чат-бот в Telegram мы запустили всего неделю назад, но за это время им воспользовались уже 42 тысячи жителей», — подчеркнула она.

Чат-бот поможет записаться к врачу и на вакцинацию от коронавируса, оформить вызов на дом и получить данные об уже имеющихся записях к специалистам.

Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке. В приложении Telegram следует нажать на кнопку «Запустить». Далее необходимо принять согласие на обработку персональных данных.

Для записи к врачу следует указать свою контактную информацию, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Робот проверит информацию, и после этого в чате появится возможность выбрать удобное время записи к интересующему специалисту.

Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.