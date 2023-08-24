Подмосковье 24 августа 2023, 11:02 Свыше 40 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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С начала 2023 года донорами крови в Подмосковье стали уже более 42,4 тысячи человек. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, число доноров крови в регионе демонстрирует положительную динамику. Этому во многом способствует активность местных жителей, а также регулярные выездные донорские акции. С начала года провели уже более 200 таких мероприятий.

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Донорская кровь необходима для спасения жизней людей с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями и патологиями крови. Ее компоненты используют для лечения новорожденных и пациентов после сильных кровопотерь.

В Московской области главным учреждением является Московский областной центр крови. Он работает без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А. Жители региона могут сдать кровь в удобном для себя графике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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