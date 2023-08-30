Подмосковье 30 августа 2023, 10:00 Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль «Славянское подворье» в Подольске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Фестиваль народной культуры «Славянское подворье» прошел в Подольске. Фольклорные коллективы из разных регионов страны представили свои программы на Певческом поле. Количество гостей праздника в этом году стало рекордным — его посетило порядка 42 тысяч человек.

Фестиваль «Славянское подворье» стал визитной карточкой не только Подольска, но и всего Подмосковья. Здесь можно весело провести время и приобрести товары народного промысла из разных регионов России.

Реклама

«Четырнадцатый год подряд на подольской земле проходит замечательный областной фестиваль „Славянское подворье“. В нем принимают участие более 50 творческих коллективов», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Подольск Татьяна Ропот.

Изюминкой фестиваля стали народные подворья. В этот раз их было 14, в каждом — анимационные программы для детей, угощения и мастер-классы.

«Дом культуры „Молодежный“ сегодня представил „Сказочное подворье“. У нас есть изба Бабы-яги, Василиса Премудрая, которая задает вопросы по сказкам, Кощей Бессмертный, который сражается со всеми посетителями в бирюльки. Есть богатырь, который стоит со своим конем и проверяет у всех, кто пришел, богатырскую силу. Очень много разных активностей. Взамен мы дарим гостям баранки и яблочки наливные», — рассказала директор Дома культуры «Молодежный» Ирина Талпа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».