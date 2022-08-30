Свыше 40 тысяч человек посетили фестиваль народного творчества в Подольске

Фестиваль «Славянское подворье» прошел в Подольске в 13-й раз. Свыше 40 тысяч человек собрались на Певческом поле, чтобы почувствовать атмосферу народных традиций. Его посетили творческие коллективы, мастера и артисты со всей России.

Для гостей на фестивале подготовили разные активности: выступления музыкантов из девяти российских регионов, в том числе 32 коллективов Подмосковья, мастер-классы и конкурсы. Посетители попытались поймать рыбу голыми руками и смогли посетить городской маркет, на котором местные бренды представили свои товары.

Организаторами праздника стали Государственный российский дом народного творчества имени Поленова и администрация Подольска.

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