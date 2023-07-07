Подмосковье 07 июля 2023, 13:58 Свыше 40 социальных объектов начали строить в Подмосковье с начала года Главгосстргойнадзор Московской области

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье началось строительство 46 социальных объектов. Это школы, детские сады и поликлиники.

Как рассказали в Госстройнадзоре Подмосковья, в регионе начали строить 21 школу, 17 детских садов и восемь поликлиник, две из которых будут оборудованы станциями скорой помощи. Наибольшее количество таких объектов начали строить в Ленинском округе, Красногорске, Щелкове и Мытищах.

Реклама

Всего в прошлом году в Подмосковье возвели 85 социальных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Можайске. Он рассказал о новой жизни школы № 2, которая откроется после ремонта 1 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».