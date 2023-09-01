Подмосковье 01 сентября 2023, 13:02 Свыше 40 школ и детских садов Подмосковья обеспечили надежным электроснабжением с начала года Мособлэнерго

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С начала 2023 года специалисты «Мособлэнерго» выполнили технологическое присоединение 43 школ и детских садов Подмосковья. Электричество провели в новых учебных заведениях, а также в тех учреждениях, где провели реконструкцию и капитальный ремонт.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в школах и детских садах Подмосковья сотрудники установили новые трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии, которые обеспечат вторую категорию надежности электроснабжения. Под контролем ведомства работы провели в 23 городских округах региона.

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«Мособлэнерго» уделяет особое внимание вопросам технологического присоединения социальных объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство заявок выполняют в приоритетном порядке с опережением сроков. Оставить обращение присоединение к электрическим сетям компании можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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