01 сентября 2023, 13:02
Свыше 40 школ и детских садов Подмосковья обеспечили надежным электроснабжением с начала года
С начала 2023 года специалисты «Мособлэнерго» выполнили технологическое присоединение 43 школ и детских садов Подмосковья. Электричество провели в новых учебных заведениях, а также в тех учреждениях, где провели реконструкцию и капитальный ремонт.
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в школах и детских садах Подмосковья сотрудники установили новые трансформаторы, а также проложили дополнительные кабельные линии, которые обеспечат вторую категорию надежности электроснабжения. Под контролем ведомства работы провели в 23 городских округах региона.
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«Мособлэнерго» уделяет особое внимание вопросам технологического присоединения социальных объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство заявок выполняют в приоритетном порядке с опережением сроков. Оставить обращение присоединение к электрическим сетям компании можно на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.
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