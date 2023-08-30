Подмосковье 30 августа 2023, 12:47 Свыше 40 работ художника Александра Глебова представят на выставке в Щелкове Щёлковский историко-художественный музей

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В Щелковском историко-художественном музее 31 августа откроется выставка мастера Александра Глебова. На экспозиции представят более 40 портретов, пейзажей, натюрмортов и многое другое.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, выставка воплотит итоги определенной части биографии автора с помощью графических и живописных работ.

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Александр Глебов регулярно участвует в экспозициях различного уровня, также он является членом союзов художников Московской области и России. Коллекцию мастера можно увидеть в фондах Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Щелковском историко-художественном музее, во Всероссийском фонде культуры и Центральном пограничном музее ФСБ.

Выставка продлится до 30 сентября.

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