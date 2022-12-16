Подмосковье 16 декабря 2022, 17:25 Свыше 40 рабочих мест появится на производстве косметической упаковки в Дмитрове

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Здание по производству пластиковых туб появится в Дмитрове. Инвестиции в проект составят 50 миллионов рублей, а на предприятии смогут трудоустроиться 42 человека.

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО «Вилсен Групп» разрешение на строительство предприятия по производству упаковки для косметических средств, кремов и мазей в Дмитрове. Площадь объекта составит 1,4 тысячи квадратных метров. Новое производство позволит увеличить промышленные мощности до четырех миллионов пластиковых туб в месяц.

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Предприятие входит в проект по импортозамещению косметической упаковки для отечественных производителей косметики, бытовой и промышленной химии.

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