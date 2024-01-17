Подмосковье 17 января 2024, 14:55 Свыше 40 подъездов в Климовске подготовили к капремонту Галина Добрынина

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Активные работы по очистке подвалов проводятся в микрорайоне Климовск Подольска на улицах Симферопольской и Молодежной. Специалисты устраняют последствия недавних аварий на сетях теплоснабжения.

На сегодняшний день уже выполнены работы в 14 домах и 40 подъездах. Сейчас они продолжаются в 15 домах. В очистке подъездов задействованы 52 человека.

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Специалисты ведут уборку подвальных помещений от захламления и мусора для предоставления доступа к инженерным сетям. Работы должны завершить в течение месяца. После этого начнется капитальный ремонт поврежденных домов.

Галина Добрынина Галина Добрынина Галина Добрынина Галина Добрынина Галина Добрынина

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением.

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