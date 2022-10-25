Коммунальные службы 44 округов Подмосковья полностью подготовились к зиме | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 09:16 Коммунальные службы 44 округов Подмосковья полностью подготовились к зиме

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Главное управление содержания территорий проверило готовность коммунальных служб Подмосковья к зиме. Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, проверку прошли 44 муниципалитета.

Инспекторы проверяют укомплектованность инвентарем и сотрудниками, исправность техники, план уборок, а также наличие противогололедных материалов. С начала осени они оценили готовность к зиме 60 городских округов. Важность этой работы ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Наша задача, чтобы во время зимнего периода вся техника, алгоритмы, протоколы, которые мы составили, работали во дворах», — заявил он.

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Как отметила Светлана Аипова, 36 округов показали готовность к зиме на 100%. Среди них Королев, Красногорск, Коломна, Наро-Фоминск и другие. Показатель еще восьми составил 80%. Остальным порекомендовали повысить уровень готовности в ближайшее время.

«Из тех, у кого, как говорит наш губернатор, „зимы не будет“, важно отметить Богородский — у них самый низкий процент подготовки. Так быть не должно», — рассказала глава ГУСТ.

Низкие показатели также отметили у Краснознаменска, Электростали, Дубны, Клина и других муниципалитетов.

Ранее Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.