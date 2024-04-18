Подмосковье 18 апреля 2024, 16:59 Свыше 40 новых шлагбаумов установили в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства Московской области

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Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. В этом году там установят 292 шлагбаума. Для фиксации нарушений в наиболее горимых округах также появятся фотоловушки.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, специалисты уже установили 46 новых и отремонтировали 80 старых шлагбаумов.

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«В этом году на территории Подмосковья для ограничения съезда в леса будет проведен монтаж 292 шлагбаумов, 32 из которых установят на территории наиболее горимых округов Московской области. Также на таких съездах для фиксации нарушений мы установим фотоловушки», — сказал он.

Работы проводит «Центрлесхоз». Завершить их планируют в начале мая.

В Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере до жвух миллионов рублей и лишение свободы сроком от восьми лет.

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