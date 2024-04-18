18 апреля 2024, 16:59
Свыше 40 новых шлагбаумов установили в лесах Подмосковья
Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. В этом году там установят 292 шлагбаума. Для фиксации нарушений в наиболее горимых округах также появятся фотоловушки.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, специалисты уже установили 46 новых и отремонтировали 80 старых шлагбаумов.
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«В этом году на территории Подмосковья для ограничения съезда в леса будет проведен монтаж 292 шлагбаумов, 32 из которых установят на территории наиболее горимых округов Московской области. Также на таких съездах для фиксации нарушений мы установим фотоловушки», — сказал он.
Работы проводит «Центрлесхоз». Завершить их планируют в начале мая.
В Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере до жвух миллионов рублей и лишение свободы сроком от восьми лет.
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Природа
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