Подмосковье 11 декабря 2023, 15:27 Свыше 40 новостроек поставили на кадастровый учет в Подмосковье в ноябре Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Свыше 40 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в ноябре. В них обустроили 8,6 тысячи квартир.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в 44 новостройки переедут почти девять тысяч семей. Постановка зданий на кадастровый учет позволит дольщикам оформить права собственности и полноценно распоряжаться жильем.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабах расселения аварийного жилья. Современными квартирами обеспечат почти 24 тысячи человек.

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