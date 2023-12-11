11 декабря 2023, 15:27
Свыше 40 новостроек поставили на кадастровый учет в Подмосковье в ноябре
Свыше 40 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в ноябре. В них обустроили 8,6 тысячи квартир.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в 44 новостройки переедут почти девять тысяч семей. Постановка зданий на кадастровый учет позволит дольщикам оформить права собственности и полноценно распоряжаться жильем.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабах расселения аварийного жилья. Современными квартирами обеспечат почти 24 тысячи человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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