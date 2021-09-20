Свыше 40% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье ночью

Минувшей ночью в Подмосковье выпало 42% месячной нормы осадков. В Москве этот показатель составил 25%.

Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что сентябрьская норма осадков равна 65 миллиметрам.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Можайске — 25 миллиметров, Серпухове и Кашире — по 27 миллиметров Евгений Тишковец.

Ранее синоптик Гидрометцентра Анатолий Цыганков предрек сильные дожди в Подмосковье.

Кроме того, по словам Евгения Тишковца, сильнейший за 73 года года ливень обрушится на Москву в понедельник.