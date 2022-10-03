Свыше 40 лесных пожаров потушили в Подмосковье за сентябрь | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Свыше 40 лесных пожаров потушили в Подмосковье за сентябрь

Читать 360tv в

В течение месяца в Подмосковье ликвидировали 42 лесных пожара. Огонь затронул площадь почти восемь гектаров. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«В этом году мы столкнулись с аномальными температурами, превышающими среднегодовые показатели. Из-за долгого отсутствия осадков лес настолько высох, что даже кратковременные осенние дожди не смогли быстро стабилизировать пожароопасную ситуацию в начале сентября», — отметил зампред.

Реклама

Он добавил, что в прошлом году за этот период произошло семь пожаров на площади 3,93 гектара. Этого удалось достичь благодаря оперативному реагированию и быстрому прибытию на место.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

0 0 0 0 0 0