Подмосковье 21 февраля 2023, 14:29 Свыше 40 команд выступят на турнире по уличному хоккею в Подмосковье 23 февраля

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Турнир по уличному хоккею пройдет в Балашихе 23 февраля. В нем будут участвовать 48 команд из Подмосковья, Москвы, Липецка и Нижнего Новгорода, рассказали в Минспорте региона.

Отборочные турниры пройдут на стадионе «Криогенмаш», а финальные матчи — на льду озера Бабошкино. На соревнованиях выступят звезды КХЛ и популярные блогеры, среди которых известный тренер с 20-летним стажем Шон Скиннер, а также Владимир Тимофеев, Ярослав Кузьмичев и Константин Рякин.

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Участников мероприятия ждут призы и подарки, полевая кухня, согревающие напитки, развлекательная программа и зоны отдыха. Подробнее о турнире можно узнать на сайте.

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