Подмосковье 18 июля 2023, 09:52 Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерские ярмарки состоялись в 26 округах Подмосковья на прошлой неделе. Всего было организовано 42 мероприятия.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, 34 ярмарки были тематические и восемь — сельскохозяйственные.

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Особой популярностью пользовались тематические ярмарки. Среди них «Товары регионов России», «Сад, огород», «Товары для дома и дачи», «Праздник сластен» и другие. Также некоторые мероприятия посвятили Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы.

На ярмарках жители могли приобрести молочную и мясную продукцию, мед и изделия ручной работы. Узнать, где еще будут проводить мероприятия, можно на сайте Минсельхозпрода Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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