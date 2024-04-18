Подмосковье 18 апреля 2024, 09:15 Свыше 40 домов отремонтируют в Зарайске в 2024 году Телеканал «360»

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Жилые дома по 43 адресам в Зарайске капитально отремонтируют в 2024 году. Строители приведут в порядок кровли, обновят фасады и входные группы, установят водоотводы.

В этом году в рамках капремонта строители будут монтировать фальцевые кровли асфальтового цвета. Как отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, больше не будет красных или зеленых крыш, все будет по регламенту.

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«В этом квартале работы ведутся в четырех домах. Плюс два дома в ПМК-6 и в поселке Масловский», — рассказал Виктор Петрущенко.

Он добавил, что 40% запланированных на год работ по капремонту уже выполнено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что необходимо как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья.

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