Свыше 40 детей из малообеспеченных семей в Лобне получили школьные рюкзаки к сентябрю | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:23 Свыше 40 детей из малообеспеченных семей в Лобне получили школьные рюкзаки к сентябрю Unsplash

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Дети из многодетных и малообеспеченных семей Лобни получили подарки к 1 сентября. Так, 43 первоклассникам из малообеспеченных семей вручили рюкзаки. Еще 24 ребенка получили наборы канцелярских принадлежностей в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Акцию по сбору детей из многодетных и малообеспеченных семей к учебному году организовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Лобня. Она прошла при поддержке волонтеров, председателя Общественной палаты округа Сергея Свороба, депутата Андрея Иванова, компаний Roder и «Просто тент».

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Напомним, многодетные семьи Подмосковья в этом году получают по три тысячи рублей на каждого школьника и семь тысяч дополнительно, если доходы на каждого члена семьи не превышают 17 277 рублей. Кроме того, еще 13 020 рублей получат семьи с низкими доходами, которые воспитывают детей-инвалидов школьного возраста. Доход на каждого члена семьи для этой выплаты не должен превышать 25 915 рублей.

Кроме того, 120 школьников в Лобне получили выплату из местного бюджета на покупку формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний».

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