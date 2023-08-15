Подмосковье 15 августа 2023, 15:13 Свыше 40 детей из малообеспеченных семей в Лобне получат школьные рюкзаки к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Школьники из малообеспеченных семей в Лобне получат подарки к 1 Сентября. Так, рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями вручат 43 первоклассникам.

Малообеспеченным семьям помогут собрать детей в школу. Шесть ребят в Лобне уже получили подарки. Оставшимся вручат рюкзаки до 25 августа. Представители администрации округа доставят рюкзак в удобное для получателей время.

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Каждый родитель, ребенку которого положен такой подарок к 1 Сентября, уже получил СМС-сообщение от команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о действующих льготах. Всего в этом году в регионе такие рюкзаки вручат трем тысячам первоклассников.

Кроме того, многодетные семьи получат три тысячи рублей на каждого школьника и семь тысяч дополнительно, если доходы на каждого члена семьи не превышают 17 тысяч 277 рублей на человека.

Семьи с низкими доходами, которые воспитывают детей-инвалидов школьного возраста, получат около 13 тысяч рублей. Доход на каждого члена семьи для этой выплаты не должен быть выше 25 тысяч 915 рублей на человека.

Все выплаты придут в августе автоматически, подавать заявление не нужно.

Напомним, на детей школьного возраста в Лобне также полагается выплата из местного бюджета для приобретения формы. Ее уже получили 33 ребенка из 14 многодетных и малообеспеченных семей. Всего в этом году выплату на форму от администрации получат 120 ребят.

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