Подмосковье 01 апреля 2024, 17:33 Свыше 40 человек переехали в новые квартиры из аварийных домов в Подмосковье за неделю Медиасток.рф

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За неделю в Подмосковье расселили 11 аварийных помещений. В новые квартиры переехали 44 человека.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, аварийные дома расселяют по нацпроекту «Жилье и городская среда». На минувшей неделе в новые квартиры переехали жители Сергиева Посада, Пушкино, Одинцова и Луховиц. Общая площадь расселенного жилья превысила 300 квадратных метров.

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Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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