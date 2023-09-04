Подмосковье 04 сентября 2023, 14:21 Свыше 4 тысяч зрителей пришли на концерты Дениса Мацуева в первые дни сентября в Подмосковье Министерство культуры и туризма Моковской области

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Народный артист России Денис Мацуев провел два концерта в Подмосковье. Они прошли в Дубне и Дмитрове. На них побывали более четырех тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, Денис Мацуев — самый востребованный российский пианист. На Исторической площади в Дмитрове он выступил вместе с выдающимися джазовыми музыкантами. В Дубне на Воднолыжном стадионе он провел сольное выступление.

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«У нас много фестивалей в разных точках региона, в Подмосковье приезжают музыканты с мировыми именами. Вот сегодня маэстро Денис Леонидович делает жителям и гостям Дубны такой роскошный музыкальный подарок! Не будем забывать, какой вклад вносит его фонд „Новые имена“ в дело поддержки одаренных детей, в том числе детей из Московской области. В будущем, уверен, они станут большими музыкантами», — сказал глава министерства Василий Кузнецов.

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