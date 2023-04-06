Подмосковье 06 апреля 2023, 10:05 Свыше 4 тысяч жителей Подмосковья заказали техническую инвентаризацию недвижимости с начала года Фото пресс-службы МОБТИ

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Свыше четырех тысяч жителей Подмосковья заказали техническую инвентаризацию недвижимости в БТИ с начала года. Она необходима для оформления наследства, ипотеки, страховки, приватизации и других процедур.

Документы, которые жители получают после инвентаризации, содержат подробную информацию о размерах объекта и других его характеристиках.

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Заказать инвентаризацию можно в территориальных отделениях БТИ и по номеру +7(498)568-88-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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