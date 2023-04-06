06 апреля 2023, 10:05
Свыше 4 тысяч жителей Подмосковья заказали техническую инвентаризацию недвижимости с начала года
Свыше четырех тысяч жителей Подмосковья заказали техническую инвентаризацию недвижимости в БТИ с начала года. Она необходима для оформления наследства, ипотеки, страховки, приватизации и других процедур.
Документы, которые жители получают после инвентаризации, содержат подробную информацию о размерах объекта и других его характеристиках.
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Заказать инвентаризацию можно в территориальных отделениях БТИ и по номеру +7(498)568-88-88.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
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