Подмосковье 26 декабря 2022, 13:30 Свыше 4 тысяч жителей Подмосковья перераспределили и выкупили участки у рек и озер в этом году

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Закон, допускающий перераспределение и выкуп участков во втором поясе санитарной охраны вступил в силу 27 февраля 2022 года. Это земли у рек, озер, каналов и водохранилищ. За это время возможностью воспользовались более четыре тысяч жителей.

Об этом сообщили в Минимуществе региона. По словам зампреда правительства Анны Кротовой, ранее такие территории были ограничены в обороте — их можно было только арендовать. Большинство жителей, которые воспользовались законом — физические лица.

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«Общая сумма в виде платы за выкуп и перераспределение, а также подлежащих уплате со следующего года имущественных налогов, превысила два миллиарда рублей», — добавила она.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что закон позволит привести в порядок территории и обеспечить налоговые и неналоговые поступления в бюджет региона за счет оформления земель в собственность.

Второй пояс охватывает 35% земель Подмосковья. Закон позволит мобилизовать и консолидировать в бюджет региона от 4,5 миллиарда рублей в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как экономика Подмосковья ушла в плюс в 2022 году. По его мнению, экономику Московской области можно считать одной из самых диверсифицированных.