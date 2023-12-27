Подмосковье 27 декабря 2023, 15:00 Свыше 4 тысяч жилых домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году ФКР

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Свыше четырех тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году. В тысяче из них обновят систему газоснабжения и установят около 50 тысяч датчиков загазованности. Также новый облик получат почти три тысячи подъездов.

По словам главы МинЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, сейчас в жилфонде Подмосковья более 54 тысяч многоквартирных домов. За время реализации программы планируют обновить свыше 44 тысяч из них.

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«В нашем регионе реализуется самая масштабная программа капитального ремонта на территории Российской Федерации», — сказал он.

За выполнение программы отвечает Фонд капитального ремонта Подмосковья. По итогам этого года он вошел в топ-10 региональных операторов страны.

Министр добавил, что в области также работает первый в России Центр управления проектами ФКР, а также внедрена автоматизированная система управления.

«Сегодня цифровизация капитального ремонта стала реальностью для Московской области. Применяя современные технологии, мы смогли повысить технологический уровень производства работ и соблюдение техники безопасности, сократили до минимума количество нарушений», — добавил министр.

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