Подмосковье 25 января 2023, 09:46 Свыше 4 тысяч сухостоев и поврежденных деревьев уберут в лесах Подмосковья до конца года

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Свыше четырех тысяч аварийных деревьев вырубят и уберут из лесов Подмосковья в этом году. Это необходимо для санитарной безопасности, объяснили в Комлесхозе региона.

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что при выборе деревьев для рубки учитывали обращения жителей.

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«Основной объем деревьев назначен в рубку в рамках рассмотрения обращений граждан, направленных через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал „Добродел“, официальный сайт Комитета», — сказал он.

Аварийными считают деревья со структурными изъянами, гнилью, обрывом корней, опасным наклоном. Такие дефекты могут привести к падению, которое может стать опасным для жителей и имущества.

Глава Комлесхоза Олег Баженов рассказал, что рубку проведут почти во всех лесничествах Подмосковья. Так, В бородинском уберут 164 дерева, в Виноградовском — 11, в Волоколамском — 171, в Дмитровском — 137. Работы также пройдет в Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах, а также в «Русском лесу».

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