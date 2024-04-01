Подмосковье 01 апреля 2024, 17:56 Свыше 4 тысяч школьников сдадут ЕГЭ и ОГЭ в этом году в Химках

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В этом учебном году в Химках более трех тысяч выпускников 9-х классов сдадут ОГЭ, а свыше 1,5 тысячи учащихся 11-х классов примут участие в ЕГЭ. Подготовка к государственным экзаменам практически закончилась.

Среди предметов по выбору на ОГЭ наибольшей популярностью у школьников Химок пользуются обществознание, география и информатика. Аналогичная тенденция наблюдается и среди выпускников 11-х классов, выбирающих профильную математику, обществознание и информатику для сдачи на ЕГЭ.

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«С учениками активно работают педагогические составы, которые дают детям хорошую теоретическую базу на факультативах, а также психологи местных образовательных учреждений», — рассказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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