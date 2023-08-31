Подмосковье 31 августа 2023, 13:08 Свыше 4 тысяч профилактических визитов на строительные объекты провели в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье провели 4095 профилактических визитов на объекты строительства и реконструкции. Представители профильных ведомств контролируют начало и завершение работ, дают рекомендации по подготовке документов и помогают получить заключение о соответствии.

Больше всего визитов провели представители Минтранса Подмосковья, Главгосстройнадзора и Госжилинспекции. Специалисты выезжают на объекты на регулярной основе или по запросу застройщика, как правило, перед завершением работ.

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Для оформления профвизита застройщик направляет заявку через региональный портал госуслуг с указанием нужной даты. Из 1070 выездов Главгосстройнадзора 561 осуществили по заявлениям.

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