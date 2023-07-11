Подмосковье 11 июля 2023, 13:21 Свыше 4 тысяч объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за полгода пресс-служба МОБТИ

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С начала года в Подмосковье зарегистрировали 4,4 тысячи объектов недвижимости по гаражной амнистии, 2,9 тысячи из которых — земельные участки. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

«Гаражная амнистия достаточно действенный механизм, с помощью которого жители Подмосковья оформляют права собственности на гаражные постройки и землю под ними по упрощенному порядку», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области, курирующая имущественный блок, Анна Кротова.

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По ее словам, с начала действия закона в Подмосковье по гаражной амнистии оформили более восьми тысяч объектов: 2,96 тысячи гаражей и 5,2 тысячи участков. Услугой могут воспользоваться как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели. Упрощенная схема регистрации действует до 1 сентября 2026 года.

«Еще один немаловажный фактор: только собственники смогут получить гарантии даже в тех случаях, когда земли запланируют изъять для государственных и муниципальных нужд, к примеру, при строительстве федеральных автодорог. Понятно, что вся зарегистрированная недвижимость облагается налогом на землю и имущество», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Отмечается, что размер налоговой ставки на само сооружение не превысит 0,1% кадастровой стоимости, на участок составит не более 1,5% кадастровой стоимости.

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