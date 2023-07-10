Подмосковье 10 июля 2023, 17:02 Свыше 4 тысяч километров теплосетей проверили на готовность к отопительному сезону в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

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Сотрудники аварийной службы провели гидравлические испытания теплосетей в Подмосковье. Они протестировали 4,5 тысячи километров сетей.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, испытания прошли на 4,5 тысячи километра теплопроводов из 10 637. Это 43% от плана, рассказал глава ведомства Антон Велиховский.

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Проверки стартовали 4 апреля в 58 муниципалитетах. В ходе испытаний было выявлено 137 утечек, которые могли привести к авариям в отопительный сезон.

Полностью работы завершили в Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Луховицах, Лыткарине, Зарайске и Восходе. Больше всего утечек было выявлено в Орехово-Зуеве, где протестировали 61% имеющихся теплопроводов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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