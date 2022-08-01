Свыше 4 тысяч катафотов установили на дорогах Подмосковья

Дороги Подмосковья стали еще безопаснее. На них установили 4,2 тысячи катафотов. Они создают шумовой эффект и привлекают внимание водителей. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

По сообщению МТДИ, в этом году катафоты впервые устанавливали в шахматном порядке. Это должно облегчить работы по содержания сети — так они не будут повреждаться при очистке проезжей части, рассказал глава министерства Алексей Гержик.

«Катафоты создают шумовой эффект, что привлекает внимание водителей и снижает вероятность выезда на встречную полосу и съезда с дороги — таким образом, работая на предупреждение ДТП, мы повышаем уровень безопасности и обеспечиваем комфорт водителей», — добавил Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Катафоты устанавливают в 25 городских округах на опасных поворотах и аварийных участках. Большинство из них расположили на дороге М-9 — Балтия — Онуфриево — Орешки — там появилось 650 штук. Еще 560 обустроили на четырех участках Пятницкого шоссе в Солнечногорске и на дороге М-10 «Россия» — Головково. Также 450 катафотов установили в Можайском округе.

Источник фото: телеканал «360»

Работы уже завершили на 50%. Всего в планах смонтировать 7,5 тысячи установок на 100 дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье уже наполовину выполнило план ремонта дорог.