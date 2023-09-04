Подмосковье 04 сентября 2023, 14:30 Свыше 4 тысяч избирательных участков откроют в дни выборов в Подмосковье РИА «Новости»

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Жители Подмосковья будут голосовать за губернатора региона 8, 9 и 10 сентября. Помимо этого, состоятся дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому избирательному округу № 17, а также выборы депутатов Советов депутатов в десяти городских округах региона. В это время в Московской области будет работать около четырех тысяч избирательных участков.

«Скоро наступит важный момент, когда каждый из нас сможет повлиять на будущее нашего региона. От каждого голоса зависит, какие решения будут приниматься в области экономики, образования, здравоохранения, культуры и других сфер», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Узнать номер и адрес нужной участковой комиссии жители Московской области могут с помощью сервиса ЦИК. Для этого необходимо ввести на сайте свой адрес места жительства и нажать кнопку поиска. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Отмечается, что некоторые избиратели уже воспользовались возможностью зарегистрироваться на дистанционное голосование, но также многие придут отдать свой голос лично на участок. В дни выборов избирательная комиссия выдаст бюллетень со списком кандидатов. После того как житель проголосует, бланк необходимо будет опустить в опломбированный ящик.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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