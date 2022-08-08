Свыше 4 тысяч гектаров обработали от борщевика в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье борщевик Сосновского удалили с территории 4,7 тысячи гектара. Это 80% от пораженной площади. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

«В настоящее время в Подмосковье продолжается третий этап борьбы с борщевиком. На сегодняшний день от этого вредоносного сорняка очищено 80% от общей площади поражения», — сказал зампред.

Больше всего территорий борщевик охватил в Клину, Можайске, Талдоме, Сервиевом Посаде, Шаховской и Егорьевске. Там обработали около 50% площади поражения. Третий этап борьбы с сорняком в Подмосковье продлится до 10 августа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства области. По ним преобразятся лесопарки, набережные и исторические центры.