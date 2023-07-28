Подмосковье 28 июля 2023, 16:33 Свыше 4 тысяч добровольцев прошли подготовку в пункте отбора контрактников в Балашихе с апреля Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Пункт отбора добровольцев на контрактную службу работает в Балашихе с апреля. Более четырех тысяч человек за это время смогли оформить там все необходимые документы и пройти первичное обучение.

Уникальность этого центра в том, что добровольцы, которые хотят заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, могут сделать это в режиме одного окна.

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Оформление документов занимает до пяти дней. В это время для будущих контрактников проводят занятия по воинской подготовке, обращению с оружием, оказанию медицинской помощи при ранениях. Обратиться в центр может житель любого региона России.

Например, Александр приехал сюда из подмосковного города Чехов. Шестидесятилетний мужчина ранее служил в морской пехоте, а после окончания медицинского училища работал патронажным фельдшером. Теперь он будет оказывать медицинскую помощь раненым в зоне спецоперации. Вскоре к нему планирует присоединиться сын.

«У меня самая простая мотивация — за женщин, за ваших детей, за стариков. Мы хотим, чтобы они веселились, гуляли в парках», — сказал Александр Ч.

В областном пункте отбора граждан на военную службу по контракту добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, получить консультацию юриста, справки о полагающихся льготах и выплатах.

Более подробную информацию можно получить на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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