Подмосковье 08 декабря 2023, 17:59 Свыше 4 тысяч человек обратились в Центр поддержки семей участников СВО в Балашихе Ирина Мальцева

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Центр поддержки семей участников СВО заработал в Балашихе в 2022 году. За это время его сотрудники приняли свыше четырех тысяч обращений.

Центры работают в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Балашихинский открылся одним из первых, а в этом году он стал финалистом премии «Мы вместе». Сотрудник учреждения Лариса Амирджанян рассказала, что центр находится в постоянном контакте с семьями. Им помогают в оформлении документов и социальной поддержки, а также проводят юридические и психологические консультации.

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«В кратчайшие сроки всем обратившимся дается обратная связь по интересующему их вопросу. Мы взаимодействуем с руководителями всех профильных направлений администрации округа, и большинство вопросов решаются оперативно», — сказала Лариса Амирджанян.

При необходимости семьям оказывают гуманитарную помощь — с начала работы центра им передали более 700 наборов. Полезные вещи также отправляют в зону СВО.

Для решения вопросов, связанных с выплатами, предоставлением отпуска бойцам и установления их местонахождения, в центре поддержки проводят встречи с представителями прокуратуры.

Ирина Мальцева

Кроме того, семьям помогают с ремонтом, услугами ЖКХ, зачислением детей в сады и секции и по многим другим вопросам.

«Также при поддержке округа и администрации, предприятий, волонтеров были закуплены коляски для детей, подарки к школе. Была оказана помощь одной из семей в транспортировке ребенка-инвалида из микрорайона Железнодорожный до места учебы. Недавно депутаты округа помогли в приобретении ортеза для военнослужащего, который сейчас находится на реабилитации после ранения, а для другого бойца — специальных компрессионных перчаток для быстрого восстановления кожи», — добавила сотрудница центра.

Центр работает на базе молодежного центра «Семья» в Московском проезде, д. 13. Задать вопросы можно по телефону +7 (901) 584-02-70.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал самые востребованные запросы от жен и матерей участников СВО. Это занятия спортом для детей, перерасчеты оплаты за ЖКУ, реабилитация и медицинская помощь.

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