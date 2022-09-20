Свыше 4 тысяч человек обратились на горячую линию по отоплению в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 4 тысяч человек обратились на горячую линию по отоплению в Подмосковье за неделю

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На фоне осеннего похолодания в Подмосковье начался отопительный сезон. Он стартовал в регионе 12 сентября. Первым делом в области обеспечили теплом социальные учреждения. К текущему моменту отопление успели включить примерно в половине всех многоквартирных домов Московской области.

Чтобы как можно скорее решать все вопросы, которые связаны с началом отопительного периода, в Министерстве энергетики Подмосковья 13 сентября запустили специальную горячую линию. Каждый день с восьми утра до 22:00 можно позвонить по номеру телефона +7 499 455 54 15 и задать вопросы по включению отопления.

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За первую неделю работы горячей линии на нее сразу же обратились более четырех тысяч человек. Чаще всего вопросы задавали жители таких городских округов, как Химки, Пушкино, Солнечногорск и Люберцы.

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Ранее в Министерстве энергетики Подмосковья отметили, что о точных сроках запуска системы отопления в многоквартирных домах жители региона могут узнать на интерактивной карте коммунальных услуг либо подписавшись на Telegram-бот, информирующий о дате включения отопления в конкретном МКД.

Ранее стало известно, что отопительный сезон начался в Московской области в понедельник, 12 сентября. Тепло пришло в первую очередь в социальные учреждения региона: школы, больницы, детские сады. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства.

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