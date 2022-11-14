Подмосковье 14 ноября 2022, 19:52 Свыше 4 тысяч батареек собрали на переработку в Мытищах менее чем за год

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На площадке «Мегабак» в Мытищах появился самый большой в Подмосковье контейнер для сбора батареек. За 10 месяцев его работы было собрано свыше 4,6 тысячи килограмма отходов. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что «Мегабак» помогает создать замкнутый цикл производства, в ходе которого отходы используются для создания новых товаров.

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«Мы вместе делаем большое очень важное дело на пути к повышению эффективности сортировки и к „нулевому“ захоронению, при которых отходы распределяются по соответствующим сегментам и перерабатываются», — добавил министр.

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Проект «Мегабак» реализуют в Подмосковье с 2019 года. За это время пункты приема собрали около 130 тысяч кубометров отходов. Сейчас в регионе работают 60 площадок в 56 округах. В этом году жители принесли в них около 65 кубометров вторсырья.

«Все собранные с пунктов „Мегабак“ отходы обладают значительным утилизационным потенциалом и напрямую направляются на переработку, обретая в дальнейшем вторую жизнь», — отметил Антон Велиховский.

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