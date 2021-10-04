Свыше 4 тысяч абонентов «Мособлгаза» пополнили смарт-карты онлайн за три месяца

В конце июня у абонентов «Мособлгаза» появилась новая возможность. Они могут пополнять смарт-карты Itron онлайн. Услугой уже воспользовались больше четырех тысяч жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе «Мособлгаза».

Раньше пополнять смарт-карты можно было только в офисах обслуживания клиентов. С начала лета это легко делать онлайн.

Современные счетчики облегчают жизнь пользователям. Теперь оплачивать газ можно по факту потребления. Вместе с функцией оплаты происходит автоматизированный сбор данных. Абоненту «Мособлгаза» нужно всего лишь выбрать режим расчетов и пополнить смарт-карту.

Раньше абоненты могли оплатить услуги только в абонентской службе любого филиала или через банковские терминалы. Сейчас пополнить смарт-карты можно со своего смартфона на Android.

С начала работы сервиса им воспользовались больше четырех тысяч человек. В «Мособлгазе» напомнили о возможности бесплатной замены смарт-карты на карту нового образца. Сделать это можно в одном из офисов компании. С июня сотрудники выдали жителям 8,3 тысячи смарт-карт нового образца.